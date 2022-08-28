حظك اليوم برج العذراء الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء، لديه قدرة كبيرة على تنظيم حياته وترتيبها بشكل كبير، ولا يحب التواجد في الأماكن الفوضوية على الإطلاق، الأمر الذي يجعل من حياته مثالية بشكل كبير، ولا يعطي فرصة لأفراد أسرته لإدارة حياته، ولكنه يحرص على الاهتمام بهم كثيرًا، حتى يكون كل شيئ مثالي من وجهة نظره، الأمر الذي يجعل حياته تميل إلى الروتينية.

ويمتلك مولود برج العذراء، قلبًا حنونًا، ما يجعله لديه شخصية حساسه بشكل مرهف، كما أنه يتأثر بأقل الكلمات التي يوجهها له الأشخاص الآخرين، وبالرغم من ذلك فهو كثير الانتقاد، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولًا بأول، وتجد حلولًا نافعة، فقط مواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقًا وسحرًا وجاذبية.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب برج العذراء أنه ينتقد الآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعلهم في كثير من الأحيان منبوذين من الأشخاص المحيطين بهم.