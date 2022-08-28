حظك اليوم برج العقرب الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يتميز دائمًا بأنه لديه شخصية طموحة بشكل كبير، وعندما يضع هدفًا أمامه لا يسمح لأي شيئ بأن يعطله عن تحقيق أحلامه وأهدافه على الإطلاق، كما أنه حاد الطباع، لا يحب أن يتقرب أحدًا من الأشخاص المقربين منه، ولديه شخصية غيورة بشكل كبير، ويسعى دائمًاا إلى تكوين علاقات وصداقات جديدة، الأمر الذي يجعل منه شخصية اجتماعية بشكل كبير.

ويحمل مولود برج العقرب، قلب طفل في داخله، الأمر الذي يساعده على فعل ما يحلو له، دون الالتفات إلى انتقادات الآخرين، ويسعى دائمًا لتوسيع دائرة معارفه، ويبحث مولود هذا البرج بشكل مستمر عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما، وتتخذ قرارات صائبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تدفعك نحو الاهتمام بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه لديه شخصية غيورة، يحرص على أن يكون هو الشخصية المسيطرة حتى في علاقته العاطفية، الأمر الذي يجعله يصطدم بالعديد من المحيطين به.