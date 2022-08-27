انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بالبحيرة

لقي طالب مصرعه إثر غرقه في ترعة قرية الرابعة فلسطين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق شاب

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع طالب غرقا داخل ترعة قرية الرابعة فلسطين التابعة لمركز بدر، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية الشاب الغريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث بالإضافة لقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، حيث تبين أنها لشاب يدعى «محمد ياسر فكري»، 18 عاما، مقيم مركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

مصرع طفل غرقا في كوم حمادة

كان قد لقي طفل مصرعه أمس، في إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إثر غرقه في نهر النيل فرع رشيد، أثناء وجوده في زيارة لجده، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.