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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة البدالة بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز وخير الله فؤاد
02:28 ص | السبت 27 أغسطس 2022
غرق - أرشيفية

غرق - أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة البدالة بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثمان وجرى نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق. 

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، لـ دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بغرق شاب بترعة البدالة بمركز دسوق، وجرى انتشال الجثمان ونقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ والفحص، تبين مصرع شاب يدعى «محمد خالد»، عمره 17 عاما، مقيم بعزبة البدالة التابعة لدائرة المركز، لقي مصرعه غرقًا بترعة البدالة بمركز دسوق، أثناء الاستحمام، حيث إنه لم يجد السباحة، وتوفي نتيجة إسفسيكيا الغرق.

فيما قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان الشاب، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، ليُحرر محضر بذلك إداري مركز شرطة دسوق، ويجري العرض على جهات التحقيق التي أمرت بدفن جثمان الشاب بمعرفة أهليته.

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