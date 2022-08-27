مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي سير ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي سير ببني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

مصرع شخص في انقلاب توك توك بإهناسيا

في الحادث الأول، لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب «توك توك» في ترعة على الطريق الدائري أمام مدخل عزبة أبو زيد مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفى يدعى «محمد جميل عبد الرازق»، 24 سنة، يقيم في قرية الشوبك بمركز إهناسيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك» على الطريق الزراعي «باها السعادنة» طريق الفيوم القديم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم «أحمد سليمان عبد الستار»، 19 سنة، مقيم عزبة النقطة بمركز ناصر، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح بالقدم، و«محمود أحمد حمد»، 55 سنة، مقيم عزبة النقطة بمركز ناصر، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«عبد الله محمود أحمد»، 18 سنة، طالب، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

جرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.