«س و ج».. كل ما تود معرفته عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022

قال الدكتور طارق عبد الملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إن الكلية توجد في الجامعات التكنولوجية سواء في القاهرة أو الدلتا أو بني سويف، موضحاً أنها تقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية بشرط اجتياز اختبارات القدرات واستيفاء الطالب للحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «عبد الملاك» لـ«الوطن»، أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية حرصت على توقيع العديد من البرتوكولات مع مختلف الشركات الصناعية لضمان تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، موضحاً أن البرامج الموجودة بكلية الجامعة نابعة من احتياجات سوق العمل، لأن هذه النوعية من الجامعات مرتبطة ارتباط وثيق بالصناعة.

ما شروط الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؟

- اجتياز اختبار القدرات المؤهلة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والتقديم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- أن يكون مجموع الطالب مطابقا لمتطلبات التنسيق.

ما قيمة المصروفات الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؟

10 آلاف جنيه سنويا للفرقة الأولى

10 آلاف جنيه سنويا للفرقة الثانية

12 ألف جنيه سنويا للفرقة الثالثة

12 ألف جنيه سنويا للفرقة الرابعة

ما البرامج الدراسية بالكلية؟

- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

- برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

- برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

- برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول

ما تكلفة اختبارات القدرات؟

450 جنيها تدفع بمقر الجامعة قبل بدء الاختبار.

ما مواصفات اختبار القدرات؟

يشتمل الاختبار على 50 سؤالا في مواد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات وهو عبارة عن 10 أسئلة صواب وخطأ و40 سؤال اختيار من متعدد.

ما شروط النجاح فى اختبارات القدرات؟

حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات شرط نجاح الطالب وحصوله على لائق.

من يمكنه الالتحاق بالجامعة؟

- طلاب الثانوية العامة تخصص علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

- طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية

ما مدة الدراسة بالجامعة؟

- أربع سنوات بنظام «2+2» ويعني ذلك أنه بعد أول عامين يحصل الطالب على دبلوم تكنولوجي فوق المتوسط في التخصص وبعد انتهاء الأربع سنوات يُمنح الطالب بكالوريوس تكنولوجي في التخصص.