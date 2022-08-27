 روسيا تعترض على اعتماد إعلان مؤتمر للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي

أعلنت روسيا، اليوم أنها تعترض على اعتماد إعلان مشترك لمؤتمر الأمم المتحدة، بشأن نزع السلاح النووي، الذي تستعرضه الدول الموقعة عليه والبالغ عددها 191 دولة كل 5 سنوات، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي».

روسيا تؤكد أن دولاً أخرى تختلف أيضًا مع النص

عارضت موسكو قسماً من النص يعبر عن قلق بالغ بشأن الأنشطة العسكرية حول المحطات النووية الأوكرانية «زابوريزهزهيا»، وكان الاجتماع مقررًا عقده في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتم تأجيله إلى 2022، وجاء عدم الاتفاق على إعلان مشترك في أعقاب مؤتمر استمر 4 أسابيع في نيويورك.

وقال إيجور فيشنيفيتسكي، نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إن مسودة النص النهائي تفتقر إلى التوازن. وأضاف أننا لدينا اعتراض رئيسي واحد على بعض الفقرات ذات الطابع السياسي، مشيرًا إلى أن دولاً أخرى اختلفت أيضاً مع النص.

الدول تعبّر عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا

وقالت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، إنها تشعر بخيبة أمل شديدة لعدم التوصل إلى اتفاق، وأضافت أن روسيا عرقلت التقدّم برفضها التنازل عن النص المقترح الذي قبلته جميع الدول الأخرى، وقالت السفيرة بوني جنكينز للولايات المتحدة، إن واشنطن تأسف بشدة على تصرفات روسيا التي قادتنا إلى هنا اليوم.

من جانبه، أشارت مشروع الفرع إلى «فقدان السلطات الأوكرانية المختصة السيطرة على هذه المواقع نتيجة لتلك الأنشطة العسكرية، وتأثيرها السلبي العميق على السلامة».

وتحتاج الوثيقة الختامية إلى موافقة جميع البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة وأعرب عدد من البلدان، بما فيها هولندا والصين، عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى توافق في الآراء، وقال السفير الصيني إنه رغم عدم وجود اتفاق، فإن العملية «ممارسة مهمة للأمن المشترك والتعددية الحقيقية»، كما ذكر الهولنديون أنهم راضون عن المناقشات المفيدة، ولكنهم محبطون للغاية لأنهم لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء.