موسكو: تدمير رادار توجيه لمنظومة «إس-300» الأوكرانية

دمرت القوات الروسية، رادار توجيه لمنظومة «إس-300» الأوكرانية في بلدة «بارفينكوفو» شمال شرقي أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة «الخارجية الأمريكية»، مقتل مرتزق أمريكي جديد في أوكرانيا، ليلتحق بنصف دزينة من المرتزقة الأمريكيين القتلى، وفقا لما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

مسؤول سابق بـ«سي آي أيه»: لا توجد لدى «كييف» أي فرصة في الحرب

بدوره، أعرب الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، عن قناعته بأنه يجب أن يكون واضحا للجميع، بمن فيهم «سي آي أيه» والموساد أنه لا توجد لدى «كييف» أي فرصة في الحرب.

وقال جيرالدي، في برنامج حواري على «يوتيوب»، إن تصريحات رئيس بولندا أندجيه دودا، عن إعادة «شبه جزيرة القرم» لأوكرانيا، لا معنى لها، مضيفا إن التصريحات البولندية، يجب النظر إليها في سياق المعاداة التاريخية للناخبين البولنديين تجاه «موسكو».

الرئيس الأوكراني: 44 سفينة نقلت منتجاتنا الزراعية إلى 15 دولة

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده وشركاؤها تبذل، كل يوم قصارى جهدهم لضمان سلامة محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أشار زيلينسكي، إلى أن 44 سفينة نقلت منتجات الزراعية إلى 15 دولة، مضيفا أن «كييف» صدرت نحو مليون طن من المنتجات الزراعية عبر موانئها على البحر الأسود.

مدفيديف: عملية «موسكو» الخاصة هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الأسلحة الأمريكية التي تم تزويد أوكرانيا بها لم تشكل تهديدا حقيقيا بعد، مضيفا إن «موسكو» ستواصل حملتها حتى تحقيق أهدافها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف مدفيديف، لقناة «إل سي آي» الفرنسية، أن عملية «موسكو» الخاصة في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفناء العالم.

وأوضحت وزارة «الخارجية الروسية»، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد بلادها، تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، مشيرة إلى وجود عقبات بسبب الحجب المصرفي وقيود التأمين ونقل البضائع.

بدورها، توجهت بعثة «موسكو» لدى منظمة «الأمم المتحدة» في جنيف إلى مكتب المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بطلب الرد على حجب الاتحاد الأوروبي قناة «آر تي فرنسا» الروسية.

الولايات المتحدة الأمريكية تستحدث منصب سفير لـ «القطب الشمالي»

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الروسية، إن بلادها لن تنسى أبدا أن «كوسوفو» جزء لا يتجزأ من صربيا. وأوضحت المتحدث باسم الوزارة الروسية، ماريا زاخاروفا، على «تليجرام» تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وآوراسيا جابرييل إسكوبار، الداعي إلى نسيان الحديث حول أن كوسوفو جزء من صربيا: «أبدا»، وأرفقت التعليق بعلمي روسيا وصربيا.

وأضاف إسكوبار في وقت سابق: حان الانتقال إلى رواية أن «كوسوفو» وصربيا هما أوروبا.

بدورها، أعلنت «واشنطن»، استحداث منصب سفير لمنطقة «القطب الشمالي»، وسط تعزيز روسيا وجودها في المنطقة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المنطقة التي يعمها السلام والاستقرار وتتمتع بالتعاون تشكل أهمية استراتيجية أساسية لبلاده وأولوية للوزير أنتوني بلينكن.