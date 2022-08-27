«طبيب أطفال»: الاهتمام بشعر الأطفال قبل البلوغ يقتصر على نظافته

الأطفال يبذلون مجهودا كبير يوميا باللعب والأنشطة المختلفة مما يسبب اتساخ الشعر بالأتربة والعرق، إضافة إلى بعض السلوكيات التي يمارسها الأطفال الصغار مثل وضع أيديهم بشعرهم أثناء تناول الطعام وغيرها من السلوكيات التي تتطلب غسيل الشعر بصورة شبه يوميه.

أضرار غسيل الشعر اليومي

ومع انتشار بعض النصائح الخاصة بأضرار الشامبو والبلسم وتكرار غسيل الشعر، تتساءل العديد من الأمهات عن الطريقة الصحيحة لغسل شعر الأطفال، ويؤكد الدكتور محمد رفعت طبيب الأطفال أن غسيل شعر الأطفال بصورة يومية مجهد للشعر ويسبب العديد من الأضرار.

غسيل شعر الأطفال يقتصر على يومين أوثلاثة مرات أسبوعيًا

وكشف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، عن المعدل الطبيعي والصحي لغسل شعر الأطفال، وهو من يومين إلى 3 مرات أسبوعيًا للحفاظ عليه خاصة شعر البنات، لافتًا إلى أن الأطفال يتميزون بعدم انتظام إفرازات العرق، فقد يعرق الطفل أثناء فكه وتركيب لعبة بيده أثناء الجلوس، ولا يعرق أثناء اللهو واللعب خارج المنزل، منوهًا أن هذا التذبذب يجعل الأمهات لديهم رغبة دائمة في غسل شعر الأطفال لاعتقادها باتساخه على غير الحقيقة.

طبيعة الشعر لا تتحدد قبل مرحلة البلوغ

وأكد طبيب الأطفال على عدم أهمية استخدام البلسم للأطفال، موضحًا أن دور البلسم في تنعيم الشعر وسهولة تصفيفه هو أمر غير مطلوب تمامًا للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، كاشفًا أن طبيعة شعر الإنسان لا تتحدد قبل عمر البلوغ سواء ولد أو بنت.

التوقيت المناسب لاستخدام الشامبو

وشدد «رفعت» على اقتصار اهتمام الآباء بشعر الأطفال على نظافته فقط، لافتًا إلى دور الأم في تحديد ما اذا كان غسيل الشعر يتطلب اللجوء للشامبو نتيجة وجود مواد دهنية بسبب اتساخ الأيدي بالأطعمة، أو الاكتفاء بالشطف بالماء فقط إذا كان الشعر تعرض لبعض الأتربة البسيطة أو لبعض الصلصال وغيرها من الاتساخات البسيطة.