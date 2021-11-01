إحباط تهريب 32 ألف يورو داخل أغلفة شيكولاته في مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي تمثلت في 32 ألف يورو حاول المهربون تهريبها داخل عبوات شيكولاته، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والجمارك.

إيطالية من أصل مصري حاولت تهريب العملة

بدأت الواقعة حين اشتبه سعيد محمود، رئيس وردية الجمارك في الإسكندرية، في الراكبة «و.ع.ي» ايطالية من أصل مصري أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو، وذلك أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية.

الفحص كشف عن أجسام غريبة وكثافات متماثلة

ونفت الراكبة حملها نقودا أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أو سداد رسوم جمركية، إلا أنه بتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة مأموري الفحص بالأشعة أفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

اللجنة الجمركية تكشف المبلغ

وبالعرض على سعد عبادي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع قسم مكافحة التهريب، كشفت وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاته.

قرر مصطفي العربي، مدير عام جمارك المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

جدير بالذكر أن مطار برج العرب الدولي هو مطار دولي يبعد عن مدينة الإسكندرية حوالي 49 كيلو مترا في الاتجاه الجنوبي الغربي، ويبعد عن مدينة برج العرب الجديدة حوالي 14 كيلو مترا في الاتجاه الشرقي.