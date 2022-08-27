أستاذة علم اجتماع: مبادرة «طريقك أمان» تضمن حقوق عمال الدليفري بعد وصولهم لـ 6 ملايين

بوصول عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات «الدليفري» إلى 6 ملايين عامل مصري، كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح مؤخرًا، عبر شاشة dmc عن تفاصيل مبادرة «طريقك أمان»؛ لحماية العاملين في تلك المهنة في إطار المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأشارت صابرين إلى أن هذه الفئة من العمال ليس لها صاحب عمل ثابت ولا يتمتعون بأي برامج حماية، وبالتالي تهدف المبادرة لتنظيمهم وبناء قاعدة بيانات عنهم، حيث تستهدف المبادرة في المرحلة الأولى 8000 عامل، موضحة أن حجم النشاط في هذا المجال كبير جدًا ويقدر بـ2.5 مليار دولار.

مبادرة تشعر العاملين بالأمان

في سياق ذلك، قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، في تصريحات لـ «الوطن»، إن مبادرة «طريقك أمان» جاءت في وقتها المناسب نتيجة زيادة عدد العمالة غير المنتظمة في مهنة توصيل الطلبات: «المبادرة ستضمن حقوقهم وحقوق أسرهم في حالة تعرض العامل لأي حادثة طريق»، بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم من خلال توفير برنامج حماية لهم وتأمين يشعرهم بالأمان خلال تأدية وظيفتهم.

الفئة الأولى بالاستفادة من المبادرة

وتابعت الدكتورة عز الدين أن الفئة الأولى بالرعاية والاستفادة من تلك المبادرة هي الفئة التي تعمل في مهنة الدليفري فقط دون وجود مصدر دخل آخر، لأن هناك العديد من الشرائح المجتمعية التي تعمل في تلك المهنة: «منهم العامل الذي يجمع بين مهنته الأساسية صباحًا وتوصيل الطلبات مساءً لزيادة دخله، ومنهم العامل الذي يعيش على مهنة الدليفري فقط، بالإضافة إلى عمل الأطفال في تلك المهنة أيضًا»، مؤكدة أن الأولوية تحددها الدولة من خلال إجراء بيان حالة لكل العاملين.

يذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات في هذا المجال؛ لتوفير مستلزمات حماية لعمال الدليفري من خلال توفير «خوذة»، وسيتم بدء تنفيذ المبادرة في أول سبتمبر المقبل في القاهرة والإسكندرية، ويليها الدخول في 10 محافظات أخرى، وسيكون هناك تنسيق مع بعض الشركات الأخرى للدخول في المبادرة.