«التموين»: زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا وفق قاعدة بيانات

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي تقضي بتوفير حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية عبر زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا عبر قاعدة بيانات ضخمة تعمل بها الدولة.

الزيادة للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيبدأ تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة ستكون للأسر الأكثر احتياجا على حسب عدد الأفراد بها.

خليل: هناك الكثير من السلع لدى البدالين التموينين

واستطرد: «الوزير أصدر تعليمات وتوجيهات رسمية بآليات الصرف بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، وفيه سلع كتير لدى البدالين التموينين وعلى المواطن اختيار ما يحتاجه، وفي حال حدوث فارق سعري فيقوم المواطن بالدفع للبدال التمويني للحصول على ما يريد».

وأوضح أنه وبالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد، فيحصل المواطن على دعم 200 جنيه لكل البطاقة، أما بالنسبة لتلك الأسرة فسيتم توفير سلع غذائية إضافية بمبلغ 100 جنيه لبطاقة الدعم التي تضم أسرة واحده، أما عن البطاقات التي تضم من أسرتين لـ3 أسر، فستحصل على دعم إضافي 200 جنيه، وبالنسبة للبطاقات التي تضم أكثر من 3 أسر فسيحصلوا على دعم إضافي قدر بـ300 جنيه.

وتابع: «إجمالي عدد المستفيدين من الدعم الإضافي 36 مليون مستفيد، بتكلفة شهرية تتكفلها الدولة تصل لـ833 مليون جنيه شهريا، البطاقة التموينية كان فيها 25 سلعة، وكان أهمهم السلع الاستراتيجية الأساسية، ومؤخرا تم إضافة المربى والتونة والدقيق المعبأ والمسل النباتي والطحينة، وجميعها سلع تهم المواطن».