التصريح بدفن عامل لقي مصرعه إثر سقوطه في بئر أسانسير بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بالتصريح بدفن عامل بناء لقي مصرعه إثر سقوطه في بئر أسانسير خلال العمل في عمارة تحت الإنشاء بشبرا الخيمة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال صاحب العقار عن ظروف وملابسات الواقعة.

وكان عامل بناء قد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ لسقوطه ببئر مصعد في عقار تحت الإنشاء نتيجة اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

بلاغ بمصرع عامل في شبرا

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلي في المخ وتوفي خلال محاولة إسعافه.

العامل اختل توازنه وسقط

على الفور انتقلت قوات الأمن مكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع «م ع م» 50 سنة عامل بناء وذلك لإصابته بنزيف داخلي، إثر سقوطه ببئر مصعد بعقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء نزوله من سطح الطابق الثالث اختل توازنه وسقط، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.