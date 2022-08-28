«الري»: الفيضان في المعدل الطبيعي.. والسودان ترصد مناسيب النيل

عقدت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أجتماعاً برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

موقف إيراد نهر النيل

أوضحت وزارة الري، في بيان لها أنَّه تمّ خلال الاجتماع استعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، إذ تمّ استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي وقد تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر أغسطس حول المعدل حتى تاريخه.

كما تمّ استعراض الموقف المائي بمختلف المحافظات وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

وكشفت وزارة الري والموارد المائية بالسودان في تقرير لها عن تسجيل محطة الديم لرصد الفيضان على الحدود الإثيوبية ارتفاعاً قدره 12.47 متراً في مجرى النيل الأزرق، أما محطة الخرطوم فسجلت 16.50 متراً وسجل نهر عطبرة تصريف 358 مليون متر مكعب من المياه في اليوم.

وأشار إلى أنَّها أعلى من العام الماضي بـ96 مليون متر مكعب، بينما سجل النيل الأزرق تصريف مياه قدره 550 مليون متر مكعب في اليوم لتقل عن العام الماضي بـ64 مليون متر مكعب.

حالة الخزانات في السودان

أما عن حالة الخزانات في السودان وفقًا لوزارة الري السودانية، فقد سجل تصريف خزان الروصيرص 528 مليون متر مكعب، لتكون أقل من العام الماضي بـ25 مليون متر مكعب في اليوم، بينما سجل خزان سنار 537 مليون متر مكعب في اليوم، إذ أعلنت الوزارة أنَّها أقل من العام الماضي بـ54 مليون متر مكعب، أما خزان جبل الاولياء فقد سجل تصريف 84 مليون متر مكعب بينما سجل العام الماضي 115 مليون متر مكعب، أما خزان مروي فقد سجل تصريف 691 مليون متر، مقابل 787 مليون متر مكعب العام الماضي.

وأكّدت وزارة الري السودانية في تقريرها أنَّ جميع القطاعات على النيل الأزرق تشهد ارتفاعاً وتقترب من مناسيب الفيضان، إذ يشهد قطاع جبل الأولياء ارتفاعاً، بينما يشهد قطاع شمال الخرطوم إلى شمال عطبرة ارتفاعاً ويقترب من مناسيب الفيضان كذلك تقرير مروي يشهد ارتفاعا أيضا.