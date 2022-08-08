الحكومة تنفي إغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية من أغسطس 2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءا من شهر أغسطس الحالي، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث جرى فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

تحري الدقة والموضوعية

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).