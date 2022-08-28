«التعليم العالي»: تأهيل المعامل الجامعية في «دمنهور» للاعتماد الدولي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول تقديم وحدة تطوير المشروعات الدعم والتمويل المالي لـ6 معامل في جامعة دمنهور بمبلغ يزيد على 5 ملايين جنيه.

وقال هشام فاروق، إنّ المعامل التي حصلت على التمويل في الجامعة، هي معامل «تحليل متبقيات المبيدات وسمياتها بكلية الزراعة، سلامة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطري، تحليل الأدوية والمُستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة، المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة بكلية العلوم، ومعمل الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMIN، ومعمل الكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN بكلية الزراعة».

الكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية

وأكد فاروق دعم مشروع تأهيل معملي «الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMI»، والكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN بكلية الزراعة جامعة دمنهور؛ للاعتماد الدولي بـ 2 مليون و400 ألف.

من جانبه، أفاد عبدالحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأنّ هذه المعامل تقدمت للمجلس الوطني للاعتماد EGAC؛ لفحص ومراجعة المستندات، تمهيدًا للحصول على الاعتماد الدولي في الاختبارات المتقدمة بها.

تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

وأكد الصاوي الصاوي أحمد، خبير الجودة والاستشاري بالوحدة، أهمية اعتماد هذه المعامل بما ينعكس على قدرتها على فحص الصادرات والواردات من الخضر والفاكهة، بما يضمن جودة وسلامة وصحة الحاصلات الزراعية المستوردة والمصدرة، والذي يُسهم في زيادة الصادرات المصرية طبقًا للمواصفات العالمية المطلوبة، وضمان سلامة الأغذية المستوردة.

يذكر أنّ مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي يتم من خلال متابعة فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات برئاسة أسامة صقر القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، وفرحات سعد مغنم، ومحمود وفيق الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي.