نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2022.. الأقسام والدرجات العلمية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، وتضمنت النتيجة، تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2022.

تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2022

تضمن تنسيق الكليات والمعاهد العليا التي أعلنها اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس لعام 2022، وهو 352 درجة من إجمالي 410 درجات.

مميزات كلية الهندسة جامعة السويس 2022

أكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، لـ«الوطن»، أن كلية الهندسة بجامعة السويس تسعى إلى أن تكون واحدة من أفضل الكليات المشهود لها بالريادة إقليميا ودوليا في التعليم الهندسي والبحث العلمي، من خلال تخصصات وبرامج أكاديمية متفردة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في التنمية المستدامة.

أقسام الكلية والدرجات العلمية التي يحصل عليها الخريج

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، جامعة السويس - والتي ظهرت نتيجة تنسيق لكلية الهندسة جامعة السويس 2022 بها - ضمن المرحلة الأولى، أن الكلية تضم العديد من الأقسام التي تناسب سوق العمل، وتشمل الأقسام العلمية التالية:

أولا: الهندسة الميكانيكية «Mechanical Engineering»، وتتضمن:

1. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي PMD

2. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوى الميكانيكية

ثالثا: الهندسة الكهربائية «Electrical Engineering»، وتتضمن:

1- برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوى الكهربية EPE

2- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات «ECE»

ثانيا: الهندسة المدنية «Civil Engineering»، ويتضمن المجالات التالية:

1- الهندسة الإنشائية.

2- الهندسة الجيوتقنية.

3- هندسة إدارة التشييد.

4- هندسة المساحة والجيوديسيا.

5- الهندسة الصحية.

6- هندسة الطرق والنقل والمرور.

7- هندسة الري والهيدروليكا والموارد المائية.

8- هندسة المواني والمنشآت البحرية.