كلية زراعة الزقازيق.. كل ما تريد معرفته عن التخصصات وفرص العمل

يسعى كثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية زراعة الزقازيق إلى معرفة المزيد من المعلومات حول الكلية، خاصة بعد إعلان وزير التعليم العالي نتيجة تنسيق الكلية للعام الدراسي 2022 - 2023 بحد أدنى 299 درجة، أي بنسبة 72.9% من المجموع.

كلية زراعة الزقازيق

وتعتبر كلية الزراعة في جامعة الزقايق ذات ريادة جامعية، وتؤدي العديد من الخدمات للمجتمع والبيئة، مثل تعاون الكلية في الشؤون العامة والاجتماعية والبيئية، خاصة في ظل احتوائها لمركز البحوث البيئية الزراعية.

أقسام كلية زراعة الزقازيق

وتتيح كلية زراعة الزقازيق العديد من فرص العمل أمام الطلاب من خلال 13 قسما علميا بها، هي البساتين، والمحاصيل، وعلوم الأغذية، والاقتصاد الزراعي، وهندسة زراعية، وعلوم أراضي الكيمياء، والحيوية الزراعية، والنبات الزراعي، ووقاية النبات، والإنتاج الحيواني، والوراثة، والدواجن، والميكروبيولوجيا الزراعية.

أهداف الكلية

وتقدم الكلية برامج تعليمية تحقق متطلبات الجودة لإعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات الزراعية على المستوى المحلي، وإجراء بحوث علمية وتطبيقية لخدمة المجتمع، ودعم التطوير المستمر في إطار من الشفافية وعدم التمييز.

وتتطلع الكلية إلى أن تتبوء مكانة متميزة في المجتمع الأكاديمي على المستوى الإقليمي، وفقا لبيان لجامعة الزقازيق.

يذكر أن كلية زراعة تأسست عام 1958 كمعهد عال زراعي بالزقازيق، وتحولت إلى كلية في عام 1969، وفي البداية كانت تابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق، ثم أصبحت تابعة لجامعة الزقازيق بعد تأسيسها في 14 أبريل عام 1974.