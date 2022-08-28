«مانشيت» يستعرض شروط الالتحاق بأقسام الجامعات التكنولوجية

أجرى برنامج «مانشيت» جولة داخل جامعة الدلتا التكنولوجية، كنافذة حكومية لتلبية احتياجات سوق العمل وتعظيم التعليم الفني والتكنولوجي.

قال الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامج «مانشيت» الذي يقدمه على قناة «CBC»، إن جامعة الدلتا التكنولوجية تكلل المجهود الممتد للمدارس التكنولوجية، والدولة تسير بخطى عظيمة وثابتة في هذا المجال، وفي غضون 10 سنوات، سيكون هناك خريطة متغيرة في هذا المجال، موضحًا أن جامعة الدلتا التكنولوجية، ضمن 10 جامعات موجودة في هذا الإطار، بينها 3 تعمل الآن، وهذا العام ستعمل باقي الجامعات التكنولوجية.

بدأت جولة «مانشيت» داخل جامعة الدلتا بقسم الأوتورنكس، وهو القسم الخاصة بسيارات الهجين، ويضم نماذج محاكاة لسيارة تعمل بـ 3 أنظمة، تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي والكهرباء.

التقى «القرموطي» عددا من الطلاب المتدربين، وتحدث معهم حول قدر الاستفادة التي يحصلون عليها من التدريب داخل أقسام الجامعة، حيث لفت انتباهه فتيات حرصن على التدريب على ميكانيكا السيارات مثلهن مثل باقي الطلاب الذكور.

كما أجرى الإعلامي جولة داخل معمل أنظمة الروبوتات داخل الجامعة، لرصد مدى التطور التكنولوجي داخل الجامعة، ونظام التدريب المُتقن في تدريب الطلاب على استخدام الروبوتات والتعامل معها بشكل متقن.

وكشف الدكتور محمد عزت، رئيس قسم أنظمة الروبوتات «الميكاترونكس» بجامعة الدلتا التكنولوجية، شروط التحاق الطلاب بالقسم، مؤكدًا أن القسم من الأقسام التى فرضها التطور التكنولوجى.

وأضاف أن معظم خطوط الإنتاج الآن بالمصانع الحديثة أصبحت تعتمد على أنظمة الروبوتات، ومن هنا القسم يكون إحدى مسؤولياته أن يخرج طالبًا قادرًا على اكتساب هذه المهارات، موضحًا أن الطالب الذى يريد الالتحاق بقسم الميكاترونكس يجب أن يكون خريج قسم علمى رياضة، ومن الممكن أن يكون تعليم فنى (دبلومات)، وعدد الطلبة الآن 300 طالب بالقسم.

حرص القرموطي أيضًا على رصد الجانب العملي لتوليد الطاقة النظيفة داخل الجامعة، حيث تم وضع 6 محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وهناك محطات لتحويل الطاقة الشمسية الكهربائية والرى بالطاقة الشمسية بطاقة 45 كيلووات ويتدرب عليها الطالب، ومعرفة الظواهر الجوية، وكمية الأمطار وتحليل سرعة الرياح.

من جهته، قال الدكتور عمرو عبد الهادي، رئيس قسم الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن برنامج الدراسة يهتم بالطاقات المتجددة ومنها الرياح، الطاقة الشمسية لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة الدبلومات الفنية لثلاث أو خمس سنوات.

كذلك أجرى «مانشيت» جولة في قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجامعة الدلتا الذي يعد الأول من نوعه.

التقى «القرموطي» برئيس جامعة الدلنتا التكنولوجية الذي أوضح أن القيادة السياسية تقدم دعمًا غير محدود للجامعات التكنولوجية، وذلك باعتبارها إحدى الخطط المهمة في مشروع مصر 2030، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب للحصول على فرصة عمل سواء داخل أو خارج مصر، أو تأسيس شركة فى مجال ريادة الأعمال.

وأضاف: «خطتنا الاستراتيجية لجامعة الدلتا التكنولوجية، وضعنا فيها مجموعة من الأهداف من بينها إنشاء 3 كليات جديدة، ومجموعة من البروتوكولات والشراكات التي فتحت مجال التدريب والعمل فى المصانع والشركات أمام الطلبة».

اختتم رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية حواره مع برنامج «مانشيت» قائلًا: «الجامعات التكنولوجية مقامة في أماكن قريبة من المناطق الصناعية، والهدف من ذلك هو تسهيل التدريب العملى وتلبية احتياجات السوق، وقريبًا سيتم إنشاء مدينة جامعية على مساحة 2000 متر».