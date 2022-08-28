نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف موعد الإعلان

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 تمر بعدة مراحل تمهيدًا لإعلانها فبعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني يوم الإثنين المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أعمال التحليل الإحصائي وتوزيع الطلاب على الكليات التي تقدموا لها في الجامعات الأهلية، بحسب ما شرحه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

يضيف الدكتور عادل عبدالغفار لـ«الوطن»، أنه من المرجح إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عقب غلق موقع التنسيق بنحو 72 ساعة وسيتم إعلانها على نفس الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحًا أن عدد الرغبات التي يختارها الطالب لا تصل إلى 72 رغبة مثل الجامعات الحكومية نظرًا لعدد الكليات والبرامج المتاحة أمام الطلاب في هذه النوعية من الجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر والتي تشمل 12 جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية، بها برامج بينية وتخصصات مطلوبة بالفعل في سوق العمل في مختلف المجالات الطبية والهندسية حتى المجالات النظرية، موضحًا أن هذه الجامعات تهتم بتأهيل الطلاب من خلال تدريب مكثف وتطبيق على أحدث الأجهزة في المعامل.

وأشار إلى أن هذه الجامعات تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، أي مع بداية العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل طلاب الثانوية العامة 2022، وهو ما يعود إلى أهميتها وتميز برامجها المتخصصة التي توفي احتياجات الطلاب ومن ثم احتياجات سوق العمل.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على رابط تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- البدء في تسجيل الرغبات حسب الكليات التي يريدها الطالب.

- لا يوجد التزام بالتوزيع الجغرافي في هذه الجامعات.

- الضغط على زر حفظ في نهاية تسجيل الرغبات.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية

كلية الطب البشري 82%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية الحاسبات 62%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.