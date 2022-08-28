«الدفاع التايوانية»: رصدنا 23 طائرة و8 سفن صينية تقترب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، منذ قليل، أنها رصدت 23 طائرة صينية و8 سفن صينية تقوم بتدريبات حول مضيق تايوان، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وفقا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وفي نفس السياق، أطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية مضيئة فوق «ليو»، وهي جزيرة صغيرة بمقاطعة كينمن، مما أثار الجدل حول كيفية تعامل الجيش التايواني حول الطائرات المسيرة نحو الجزيرة.

إجراءات أكثر صرامة

وأفاد تقرير «إكسترا نيوز»، أنه تم الرد بإطلاق قنابل تحذيرية بناء علي الإجراءات المتبعة، ولكن امتنع الجيش التايواني عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل إسقاط الطائرة بدون طيار، لتجنب المزيد من التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان.