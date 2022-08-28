الحكومة تنجح في مضاعفة المخزون الاستراتيجي.. استقرار وانخفاض في أسعار السلع

تقول نظرية «العرض والطلب» إنَّه كلما قل العرض وازداد الطلب على السلعة يزداد سعرها، وبالعكس يؤدي كثرة العرض وانخفاض الطلب لانخفاض سعر السلعة، ومن هنا استطاعت الحكومة المصرية من خلال تطبيق النظرية السابقة، تحقيق المعادلة الأصعب لاستقرار أسعار السلع الغذائية بعد كثرة وإتاحة المعروض مما أدى لاستقرار أسعار السلع وانخفاض البعض منها.

مضاعفة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع

المعادلة تمكّنت منها الحكومة المصرية بعد نجاحها في مضاعفة حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، إذ حققت الحكومة التوازن بين الكميات المعروضة التي يتمّ ضخها وبين الكميات المطلوبة من المستهلكين، بالرغم من معاناة بعض الدول من نقص حاد في إتاحة السلع الأساسية نتج عنه تحديد كميات محددة لكل مواطن عند التبضع بسبب ما آلت إليه ظروف وآثار الحرب الروسية الأوكرانية في توافر وإتاحة السلع ببعض الدول.

وعلى مدار أكثر من 10 أشهر استقرت أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة السلع التي تقدمها الحكومة للمواطن بالسعر المدعم للمواطنين على بطاقات التموين، أو مثيلات نفس السلع التي تقدم بالسعر الحر لجميع المواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التي تتيح السلع بسعرها المدعم لغير الحاملين للبطاقات التموينية.

ثبات سعر رغيف الخبز عند 5 قروش

وبالرغم من عمليات الزيادة التي طرأت على أسعار القمح والسولار على مستوى العالم، إلا أن نجاح الحكومة المصرية في مضاعفة حجم المخزون الاستراتيجي من القمح، أدى إلى ثبات سعر رغيف العيش المدعم عند 5 قروش للمواطن على البطاقة التموينية، مع تحمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين لفارق تكلفة تصنيع الخبز بسبب الزيادات الأخيرة في سعر القمح والسولار.

أسعار اللحوم.. 3 تخفيضات في شهر ونصف

فيما شهدت أسعار اللحوم، 3 تخفيضات بقيمة 18 جنيهًا إجمالي التخفيضات التي طرأت على أسعار اللحوم التي تطرحها الدولة أمام المواطنين، فعلى مدار شهر يوليو الماضي ومنتصف الشهر الحالي، وتحديدًا منذ عيد الأضحى المبارك 2022 أقرت وزارة التموين تخفيضًا على أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة من 90 جنيهًا ثم 85 جنيها ثم 76 جنيهًا حتى 72 جنيهًا سعر الكيلو الجرام، فضلًا عن تكثيف ضخ اللحوم السوداني الطازجة التي يبلغ سعر الكيلو الجرام فيها 115 جنيهًا، وأيضًا الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو جرام.

سعر زجاجة الزيت ثابت منذ أكتوبر 2021

عانت بعض دول العالم من نقص حاد في توفير سلعة الزيت، حتى وصل الأمر إلى تحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن أثناء الشراء بسبب نقص المعروض، إلا أن اختلف الأمر في مصر، إذ بلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت أكثر من 6 أشهر بناء على المعلن من وزارة التموين.

فمنذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 استقرت سعر زجاجة الزيت عند 23 جنيها بالنسبة للزجاجة وزن 800 ملي التي تضخها الحكومة ممثلة في وزارة التموين لمنافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، كما استقرت حصة المواطن من الزيت على البطاقة التموينية والمحددة بزجاجة لكل فرد مقيد على البطاقة، فضلًا عن إتاحة الشراء بالكميات التي يرغب فيها المواطن من فروع المجمعات الاستهلاكية وفي الأسواق المحلية.

ثبات سعر السكر منذ يناير 2022

وبالمثل استقر سعر السكر منذ بداية العام الجاري عند 10 جنيهات ونصف، فضلًا عن قفز حجم المخزون الاستراتيجي إلى 7.2 أشهر، مع استقرار حصة الفرد على البطاقة التموينية بواقع 2 كيس سكر للفرد الواحد.

كما استقرت أيضًا باقي السلع التموينية الأخرى، التي يتمّ ضخها ومنها الأرز عند 10 جنيهات، والمكرونة عند 10 جنيهات ونصف، والعدس عند 11 جنيهًا، والمسلى الصناعي عند 24 جنيهًا، والجبنة عند 13 جنيهًا، فضلًا عن إدراج 5 سلع إضافية على قائمة السلع التموينية بهدف إتاحة المزيد من السلع للمواطنين جاء أبرزها الدقيق بسعر 11 جنيهً ا والتونة بسعر 12 جنيهًا.