التصريح بدفن جثمان مسن توفي حزنا على إصابة ابنه في مشاجرة

صرحت جهات التحقيق في المنوفية، بدفن جثة إبراهيم أبو سالم الذي وافته المنية حزنا على إصابة ابنه في مشاجرة مع أبناء خالته في مركز تلا، بعد العرض على الطب الشرعي، وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

استعدادات لتشييع الجثمان في مدينة تلا

ويستعد أهالي مدينة تلا لتشييع جثمان إبراهيم أبو سالم الذي توفي حزنا على إصابة ابنه في مشاجرة مع أبناء خالته، وسط حزن شديد من الأهالي، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة «أبو سالم» داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفي بعد زفاف ابنه بيومين

تأتي وفاة إبراهيم أبوسالم، بعد يومين فقط من زفاف ابنه الصغير الذي أقيم حفل زفافه بحضور العائلة في مدينة تلا، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون بين الفرح والوفاة بعدها، حيث قال رجب محمود، أحد أبناء مدينة تلا: «مكنتش اعرف إنه كان بيسلم علينا في الفرح علشان يودعنا، ربنا يرحمه ويصبر أهله».

من جانبها، ألقت وحدة مباحث تلا القبض على المتهمين في المشاجرة، وهم 4 أفراد، وتواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة، وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، وأخطر مأمور مركز شرطة تلا، اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، بتفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.