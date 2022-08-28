إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة».. بينهم أب وطفلته

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى جامبو بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 71 بنطاق مركز أبوالمطامير، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى جامبو بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 71 بنطاق مركز أبوالمطامير ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم أب وطفلته وجار عمل الفحوصات الطبية بمستشفى أبوالمطامير العام.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من «محمد سالم البنا 50 عامًا مقيم برج العرب مصاب بخلع بالكتف وكسر في الساق اليمنى، ابتسام عبدالقوي الخويسكي 35 عامًا مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، أسامة عبدالله طه الخويسكي 45 عامًا مصاب بكسر بالذراع اليسرى، ومريم أسامة عبد الله 6 سنوات مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى».

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لعمل الفحوصات الطبية لتلقي العلاج اللازم، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.