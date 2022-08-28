«التعليم العالي» تنفي اعتزام إحدى النقابات المهنية معادلة شهادات الخريجين

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام إحدى النقابات المهنية معادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب في اختيار الجامعات التي يُفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجي الجامعات الأجنبية في النقابة، قائلة:«بشكل قاطع، المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها».

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن كافة الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في جمهورية مصر العربية، هي مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وصادر لها قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها مستشارون دائمون بكافة هذه الجامعات للمُتابعة والتقييم، وكافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات، وقائمة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية مُعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز قانونًا أن تُصدر إحدى النقابات تقييمًا جُزافيًا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يُسئ إلى سمعة الجامعات دون وجه حق.

قواعد علمية وقانونية أقرها المجلس

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يُعادل الشهادات الحاصل عليها الطلاب من الخارج، وفق القواعد العلمية والقانونية التي أقرها المجلس، كما يعلن المجلس عبر موقعه الإلكتروني أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يجرى معادلة شهاداتها الجامعية.

أغراض مجهولة وغير موضوعية

وتُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأولياء الأمور والطلاب عدم الانصياع وراء إدعاءات زائفة لأغراض مجهولة وغير موضوعية.

كما تهيب وزارة التعليم العالي بأولياء الأمور والطلاب بالرجوع إليها من خلال كافة وسائل التواصل المُتاحة، للإجابة عن أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

وفي حالة الرغبة بالتأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى المواقع التابعة للوزارة.