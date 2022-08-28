شعبة الأرز: لدينا وفرة في المحصول.. وتراجع جديد في الأسعار سبتمبر المقبل

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأسعار بدأت في التراجع بداية من 15 أغسطس الجاري، مستطردا: «بنطمن كل المستهلكين أنه في أول أسبوع في شهر 9 هيكون فيه انخفاض في الأرز».

شحاتة: سعر كيلو الأرز بالموسم الجديد من 12 لـ15 جنيها

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن وزير التموين يضع حدًا لأعلى سعر لكيلو الأرز، ويصل لـ12 جنيهًا للشيكارة، والمعبأ يكون سعره الأعلى 15 جنيها للكيلوجرام.

شحاتة: التموين تستهلك سنويًا 600 ألف طن من الأرز

واستطرد: «بنطمن كل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وزارة التموين مستهدفة هذا العام الحصول على مليون ونص شعير، وده هيكون زيادة بما يقارب 3 أضعاف الكمية التي تستهلكها وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية، والوزارة تستهلك سنويًا 600 ألف طن من الأرز على البطاقات التموينية».

أوضح: «هيكون عندنا 900 ألف طن زيادة، والوزارة مستهدفة أن أي هزة تحصل في السوق هتضخ الكميات التي تحتاجها السوق».

وأوضح أن الاستهلاك الخاص بالدولة المصرية سواء هيئة السلع التموينية أو السوق المحلية المصرية في حدود 3.5 مليون طن ما يعني وجود 750 ألف طن زائد عن حاجة المواطنين: «بنطمن كل المصريين، لن يكون هناك أزمة في الأرز وبناشد المواطنين بعدم شراء السلع بأسعار غالية، والأرز المصري لم ينقطع إطلاقًا من المحلات حتى تلك اللحظة».

وتابع: «فيه مخالفات بالنسبة للمزارعين المصريين ووصلنا إنتاج الأرز السنة دي لـ7 ملايين طن شعير، وده خلى عندنا وفرة كبيرة جدًا، وحاليًا ننتج 5 أطنان في الفدان الواحد».