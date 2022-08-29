القبض على سائق متهم بقتل زوجته في الحامول بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على سائق يدعى «ر.ن» 32 عاما، وذلك على أثر اتهامه بقتل زوجته التي تدعى «م . ن»، وتبلغ من العمر 27 عاما من أسرتها، حيث عثر عليها مقتولة وغارقة في دمائها داخل منزلها بمركز الحامول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تلقيا إخطارا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بعثور أهالي إحدى قرى الحامول على جثة سيدة غارقة في دمائها وبها عدد من الطعنات، بمنزل الزوجية، كما أنها أم لطفلين، أحدهما رضيع.

تحريات أولية

وانتقل لموقع الحادث جهات التحقيق، والرائد محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، لكشف ملابسات الحادث ومعاينة الجثة، ليتم نقل جثة المتوفاة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جاري عمل التحريات الكاملة حول ملابسات الواقعة لكشف غموض الحادث، وبسؤال أسرتها اتهموا زوجها بطعنها بأداة حادة خلال مشاجرة لتودي بحياتها، وتم إلقاء القبض عليه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

رأي قانوني

ومن جانبه، قال المحامي حسام فوزي، إنه في حال الانتهاء من تحريات البحث الجنائي المصاحبة، للواقعة وفي حالة أن جريمة القتل كانت عن تربص من القاتل أو قتل عمد، تكون العقوبة حسب قانون الإجراءات القانونية السجن المؤبد أو الإعدام حسب ملابساتها حال صدور التقرير النهائي للتحريات الجنائية وثبوت الجريمة على المتهم، وشهادة الشهود.

وأضاف لـ«الوطن» أنه إذا كانت الجريمة مشاجرة وضرب أفضى إلى موت من واقع التحريات الجنائية دون قصد تكون العقوبة السجن 7 سنوات.