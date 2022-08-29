حلمي الغر: مصروفات الجامعات الأهلية أقل من الخاصة بـ 40%

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الأهلية تقع في مكانة وسطية بين الجامعات الخاصة والحكومية، فالجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وهدفها تحقيق التوازن، وفي نفس الوقت مصروفات تلك الجامعات أقل من الجامعات الخاصة بنسبة 40%.

أوضح محمد حلمي الغر أن عدد الجامعات الأهلية في مصر تقدر بـ 20 جامعة، من بينهم 8 جامعات متواجدين من العام الماضي، فضلًا عن 12 جامعة سيتم افتتاحهم خلال هذا العام تضم 64 كلية مختلفة.

الإقبال أكثر يكون على الكليات الصحية

وأضاف «الغر»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc»، أن الإقبال أكثر يكون على الكليات الصحية، وهى كليات الطب والفم والأسنان والعلاج الطبيعي، فهذه هي الكليات الأساسية التي يكون عليها النسبة الأعلى من الإقبال، موضحًا في الوقت ذاته أن الجامعات التكنولوجية طفرة حديثة، إذ تخرج شباب يحتاجهم سوق العمل، فتلك الجامعات هي أمل مصر، إذ أن طلابها يُعد جيلًا قادرًا على مواكبة سوق العمل.

عدد الجامعات في مصر تصل لـ 70 جامعة

وأشار حلمي الغر إلى أن عدد الجامعات في مصر تصل 70 جامعة، وغدًا الاثنين سيكون موعد إغلاق التنسيق الالكتروني للجامعات الأهلية، ولن يسمح لأي طالب النقل من الجامعات الخاصة للجامعات الأهلية، أو النقل من كلية لأخرى أهلية.

ولفت إلى أن المصرح لهم بدخول الجامعات الأهلية هذا العام طلاب الثانوية العامة خريجي العام الحالي، مؤكدًا أن جميع الجامعات الخاصة التي تم إنشاؤها وبدأت الدراسة بها بالفعل مطابقة للمواصفات العالمية.

برامج الجامعات الخاصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل

وتابع: «برامج الجامعات الأهلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى أنها جامعات ذكية تُطبق جميع إجراءات التحول الرقمي، وتقدم تعليما متميزًا، كما أن بعض منها يحتل مراتب متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، بما تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية لها تأثير قوى في خدمة البيئة والمجتمع»