السماح لسفن محملة بـ210294 طنا من الحبوب بمغادرة أوكرانيا إلى 7 دول

سمح مركز «التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، لـ7 سفن من أوكرانيا محملة بـ 210294 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، بمغادرة موانئ أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى 7 دول «الصين-إيطاليا - مصر - هولندا - رومانيا - إسبانيا - تركيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، أعلنت شركة «إيماج سات إنترناشيونال» الاستخباراتية الفضائية الإسرائيلية، أمس الأول الجمعة، سحب «موسكو» نظام «إس-300» للدفاع الجوي من سوريا بسبب النقص في أنظمتها جراء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

نقل رادار نظام «إس 300» إلى قاعدة «حميميم» الروسية غربي سوريا

ونشرت الشركة الإسرائيلية، صوراً من الأقمار الصناعية، أظهرت «إس-300»، الذي كان متمركزاً بالقرب من مدينة «مصياف» الواقعة شمال غربي سوريا منذ سنوات، تم تفكيكها في الأسابيع الأخيرة، وتم نقل رادار النظام إلى قاعدة «حميميم» الروسية في غربي سوريا، بينما تم نقل بطارية «إس-300» إلى ميناء طرطوس حيث تم تحميلها على متن سفينة روسية متجهة إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، في تقرير: تم إعادة البطاريات إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية التي ورد أنها تضررت وسط الحرب الأوكرانية.وتوقعت «إيماج سات إنترناشيونال»، رسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية، الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واشنطن تنقل شحنات أسلحة إلى «كييف» بحرا بدلا من الجو

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» رتب في الأشهر الأخيرة عملية لنقل شحنات أسلحة إلى «كييف» بحرا بدلا من الجو، وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلا عن مصادر، إلى قرار الوزارة تم اتخاذه بعد بدء «واشنطن» تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال عضو «مجلس الاتحاد» الروسي، السناتور أليكسي بوشكوف، تعليقا على تصريح زعيم «حزب شور» المولدوفي المعارض، إيلان شور، بشأن إمداد «كيشيناو» بالغاز الروسي، إن مثل هذا الطلب، في الظروف التي لا تكون فيها مولودوفا قادرة على دفع تكاليف إمدادات الغاز في الوقت المحدد وسداد الديون المتراكمة، يعني أن «موسكو» يجب أن تدعم فعليًا رئاسة مايا ساندو.

وطلب شور، في خطابه عشية الذكرى 31 لاستقلال الجمهورية، من روسيا تدفئة منازل البلاد، معربا عن استعداده للذهاب إلى روسيا للتفاوض بشأن إمدادات الغاز لمولدوفا بشروط.

وأضاف بوشكوف، على «تليجرام»، إلى أن الأمر يبدو غريباً، لأن رئيسة مولودفا لا تخفي توجهها وموقفها السيئ تجاه روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

بعض المؤسسات التعليمية البريطانية تخطط لتقليل درجة الحرارة في الفصول الدراسية

وتسببت أزمة الطاقة المتزايدة بالمملكة المتحدة، في حالة من الذعر بين مديري المدارس، وقالت صحيفة «ذا صن»، إن بعض المؤسسات التعليمية تخطط من أجل توفير المال، لتقليل نظام درجة الحرارة في الفصول الدراسية، لذلك سيتعين على الأطفال ارتداء ملابس خارجية دافئة في الفصول.

ونظرًا لوجود أفراد من الشرائح الأقل ثراءً بين تلاميذ المدارس، يتم النظر في إمكانية شراء سترات لهم، فيما توقع مديرو المدارس، حصول المزيد من الطلاب على وجبة إفطار مجانية في المدارس، مما يوفر أموالًا للأسر.

بدوره، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن رياح التغيير الاقتصادي في العالم تهب من الشرق، موضحا أن من الضروري التقاء اقتصادات الغرب والصين.