مصرع طفل سقط من الطابق الرابع في المنوفية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي قبل وصوله، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وصدمة بين المتواجدين في محيط الواقعة.

سقوط طفل من الطابق الرابع في منوف

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية في محافظة المنوفية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل يدعى «ع.ج» يبلغ من العمر 4 سنوات، وجرى سؤال أسرة الطفل عن الواقعة، وشهود العيان المتواجدين في محيط الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تشييع جثمان أب توفي إثر إصابة ابنه في مشاجرة

على صعيد آخر، شيع أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جثمان إبراهيم أبو سالم الذي توفي حزنا على وقوع مشاجرة بين ابنه وأبناء خالته وإصابة إبنه وآخرين، حيث نقل إلى مستشفى تلا المركزي بعد إصابته بحالة إعياء، وتوفي في المستشفى إثر أزمة قلبية، وسط حالة من الحزن الشديد كون الوفاة حدثت بعد يوم من زواج ابنه الصغير.

وتمكنت مباحث تلا بقيادة المقدم أحمد عبدالقوي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على 4 أشخاص وهم أطراف المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق في المنوفية تحقيقاتها في الواقعة من خلال سؤال أطراف المشاجرة وشهود عيان، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة.