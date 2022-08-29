رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سنزور محطة زابوريجيا الأسبوع الجاري

أعلن رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أنَّه خلال الأسبوع الجاري ستزور بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بسبب وقع تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف، وفقا ما نقتله وكالة «رويترز».

قال جروسي في تغريدة عبر قناة «تويتر»، إنَّ بعثة الوكالة الذرية باتت في طريقها إلي زابوريجيا، مضيفا أنه سيقود المهمة لحمية سلامة وأمن منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.

روسيا كانت رافضة دعوات من الأمم المتحدة بشأن نزع الأسلحة

ويعد أنَّ زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وكانت روسيا استولت عليها في مارس الماضي، ولكن يديرها موظفون أوكرانيون، كما كانت نقطة ساخنة رئيسية في الصراع المستمر منذ ستة أشهر، ورفضت موسكو سابقاً دعوات من الأمم المتحدة وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة في المحطة الضخمة.

ومن جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة وأوكرانيا إلى سحب المعدات العسكرية والأفراد من المصنع للتأكّد من أنَّه ليس هدفًا، وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تنتظر الموافقة علي زيارة مسؤوليها للمحطة.

وزير الخارجية الأوكراني يحذر: روسيا تهدد قارة أوروبا بأكملها

يُشار إلى أنَّ محيط المجمع النووي شهد خلال الأيام الماضية، عدة ضربات وعمليات قصف، وقد أدت الضربات يوم الخميس الماضي، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، ما تسبب بفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لبعض الوقت.

واتهم دميتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، موسكو أمس، أنَّها تعمل على تحويل الصرح النووي إلى قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها، محذراً من كارثة شبيهة بما حصل في شيرنوبل عام 1986، فيما نفت روسيا مراراً تلك الاتهامات، مؤكّدة أنَّ القوات الأوكرانية تتعمد قصف المحطة، بهدف تحمليها المسؤولية واستفزاز قواتها في الموقع.