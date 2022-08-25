المستندات المطلوبة للحصول على قرض «مستورة» من بنك ناصر

يواصل بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، تقديم كل التسهيلات البنكية الخاصة بقرض «مستورة»، خاصة بعد زيادة الإقبال عليه، بعد قرار البنك برفع قيمة القرض من 30 إلى 50 ألف جنيه.

وأعلن «ناصر الاجتماعي» عبر موقعه الرسمي، أن «قرض مستورة» يوجه للسيدات المعيلات في جميع قرى ومحافظات الجمهورية، ويقدم من البنك في صورة مشروعات، بحسب المدة التى حددها للسداد، 3 سنوات.

وفي إطار خدمات بوابة «الوطن» المتواصلة المقدمة للقراء والمتابعين، نستعرض خلال التقرير التالي، الشروط التى حددها البنك، للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- كتابة البيانات في «نموذج 1» في أي من فروع البنك.

- تقديم بحث اجتماعي موثق من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من جانب لجنة الزكاة.

- تقديم الرقم التأميني بالنسبة لطالب القرض.

- تقديم بيان معاش فى حالات الأرمل.

- صورة من إيصال أحد المرافق «كهرباء، غاز، مياه».

- المستندات تكون موقعة ومختومة بشكل رسمي، من جانب اى من الجهات الاتية، لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

القرض يستهدف السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا

كما أوضح البنك، أنّ قرض مستورة يستهدف فقط السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا، بشرط التمتع بحسن السير والسلوك، والسمعة، وأنّ التمويل يقدم بأقل عائد، ويعمل على تشجيع السيدات المعيلات من أجل البدء بمشروعاتهم الخاصة، وذلك بعد تدريبهم على إدارة المشروعات، وذلك في إطار اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للسيدات ومساهمته في توفير حياة كريمة لها، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية وتحسين الحياة، وتوفير شتى سبل الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية.

كما يساهم القرض، في مشروعات التنمية، مثل «المشروعات التجارية، أو مشروعات الإنتاج الحيواني، والمشروعات المنزلية، والمشروعات الخدمية».

وجدير بالذكر، أن بنك ناصر الاجتماعي، نجح حتى الآن في تمويل أكثر من 21 ألف مشروع، بمبلغ نحو 332 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط.