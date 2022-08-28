ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الغاز في أوروبا وسط نقص إمدادات روسيا لهم

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعات جنونية وفق مؤشر «تي تي إف»، الذي يتم العمل به في أوروبا وأغلب الدول، خاصة أنّ هذه الارتفاعات تأتي وسط توترات في الأوضاع الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية واقتراب فصل الشتاء الذي يزداد به الطلب واستخدام الغاز الطبيعي للتدفئة.

وتداول عدد كبير من الصحف الأجنبية أخبارًا بشأن اتجاه الحكومة الألمانية إلى خطوة من شأنها تفجير أزمة ضخمة مع روسيا في ظل أزمة الغاز التي تؤرق الأوروبيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تم إنشاءها سرا شركة قابضة للتأميم السريع المحتمل لشركة Energy Security for Europe (SEFE)، وهي شركة تابعة لشركة Gazprom Germania GmbH في ألمانيا سابقًا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وفق مؤشر «تي تي إف» لمستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 340 يورو لكل ميجاوات / ساعة وسط مخاوف مستمرة بشأن الإمدادات.

قطع إمدادات الغاز الروسي لألمانيا بسبب الصيانة

وقالت شركة غازبروم الروسية إنها ستقطع التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا لمدة 3 أيام من الصيانة في نهاية أغسطس، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات وزيادة خطر حدوث ركود إذا اتسع ضغط الغاز الطبيعي في روسيا.

وخفضت شركة الطاقة المملوكة للدولة الروسية غازبروم بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ما يقرب من 20% من طاقتها، مشيرة إلى مشاكل في التوربينات، علاوة على ذلك توقفت الصادرات من نقطتين من نقاط الإرساء الثلاث لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في محطة على البحر الأسود، وفقًا للشركة، مشيرة إلى أن السبب هو تلف خط الأنابيب.

تأثير الجفاف

إضافة إلى التوقعات الصاعدة، فإن الجفاف التاريخي الناجم عن الصيف القاحل الذي سجل أرقامًا قياسية للحرارة في جميع أنحاء أوروبا يهدد بإنهاء شحنات الطاقة على طول نهر الراين مع الحد من إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية.