«اهتمامات الشباب والتعصب» في مشروعي تخرج بإعلام «عين شمس»

استضاف برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، «رضوى رضا»، و«مصطفى سيد»، عضوا مشروع التخرج مجلة «دماغ تانية»، وإسراء محمد ومحمد عصام عضوا فريق تصوير الفيلم الوثائقي «لعبة إبليس»، بقسم الإعلام في كلية الآداب، جامعة عين شمس.

وقالت «رضوى»، إنها تدرس في قسم الصحافة حيث تعود الطلاب على العمل في المجالات العامة، لذلك كانت فكرة إنشاء مجلة متخصصة أمر جديد لم يتم العمل عليه منذ سنوات طويلة: «الموضوع كان مخاطرة وكنا خايفين شوية، وفي نفس الوقت قلنا هنقدم حاجة جديدة ومختلفة».

وأضافت: «اخترنا الشباب لأننا في حاجة إلى التعبير عنهم ومشكلاتهم ونغطي الشباب من كل النواحي، سياسة ورياضة وثقافة واقتصاد وتكنولوجيا».

حوارات مع وزراء وأول رائدة مجتمعية في سيوة

وقال مصطفى سيد: «أجرينا حوارات مع وزراء منهم وزيرة الهجرة، وكتبنا تحقيقات مختلفة، مثل الراب والمهرجانات وتأثيراتها على الشباب، وتحقيق عن البلوجرز وسر اهتمام الشباب بهم، كما اهتممنا بالإعلام الجديد، وحاورنا أول رائدة مجتمعية في سيوة، وللمجلة ملحق لذوي الهمم، وتم توجيه رسائل مفادها، أن كل أفراد المجتمع يكملون بعضهم، ويجب أن يكون التعامل على هذا الأساس».

وحول مشروع فيلم «لعبة إبليس»، قالت إسراء محمد، إنه يستهدف مجابهة التعصب، حيث حرص فريق العمل على أن يكون المشروع مستمدا من أرض الواقع، إذ ينتشر التعصب في الوسط الرياضي: «سلطنا الضوء على هذه الظاهرة في أكثر من مجال، ومدة الفيلم 10 دقائق، لأن التعصب منتشر في الرياضة والسياسة وغيرها من المجالات».

فكرة خارج الصندوق

واستهدف فريق العمل أن تكون الأفكار المعروضة في الفيلم خارج الصندوق، وفي ذلك تقول إسراء: «تناولنا التعصب بشكل مختلف، جسدنا التعصب في شكل شخص يتسبب في كل المشاكل، وحاكمناه في المحكمة ومثلنا الرياضة في شخص يشرح ما جناه التعصب عليه من مصائب، حيث تحولت الرياضة من وسيلة للمتعة إلى وسيلة لإرقامة الدماء، وفي نهاية الفيلم تم الحكم على الشخص الذي كان يجسد التعصب بالإعدام».