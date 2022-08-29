إصابة شخصين في تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب اثنان في حادث تصادم دراجة نارية «تروسيكل» بسيارة ربع نقل بطريق العلالمة، قرب محور عدلي منصور شرق النيل في محافظة بني سويف، ونُقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تصادم تروسيكل وسيارة في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية تروسيكل بسيارة ربع نقل بطريق العلالمة، قرب محور عدلي منصور شرق النيل، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد محمد محمود، 36 سنة، عامل، مقيم في قرية شريف باشا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى السلام الخاصة حسب رغبته، وعلي صابر علي، 19 سنة، عامل، مقيم في نفس القرية، بسحجات وكدمات بالجسم، ونُقل لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.