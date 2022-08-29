الصين تجلي 61 ألف مواطن بسبب الأمطار الغزيرة.. وانفراجة في الطاقة للمصانع

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عن إجلاء نحو 61 ألف شخص ونقلهم إلى أماكن آمنة، وذلك بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة قد تؤدي إلي حدوث فيضانات مدمرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة على مقاطعتي سيتشوان وتشونجتشينج حتى الثلاثاء، مما دفع الأمر سلطات مقاطعة وتشونجتشينج، إصدار تحذيرات للسكان بشأن حدوث فيضانات مفاجئة خلال اليومين القادمين.

وسجلت قرية واحدة تقع في مدينة قوانغيوان 18.8 سم 7.4 بوصة من الأمطار، وتعد هذه المدينة من أكثر المناطق تضررا في مقاطعة سيتشوان من الجفاف الذي عصف بالبلاد في الآونة الأخيرة.

انفراجه في توفير الطاقة للمصانع والماء للمحاصيل الزراعية

وفي السياق ذاته، أدى سقوط الأمطار وتغير حرارة الطقس المفاجئة في الصين، إلى انخفاض درجات الحرارة وتقليل استخدام أجهزة التكييف وتوفير الطاقة داخل بالبلاد، فضلا عن استعادة الطاقة الكاملة للمصانع في مقاطعة سيتشوان بعد أسبوعين من القيود الناجمة عن انخفاض الطاقة الكهربائية.

ولم تقتصر فوائد سقوط المطر على المصانع فحسب، إذ أن سقوط المطر سيساعد أيضا المزارعين، الذين هدد الجفاف محاصيلهم بالذبلان وتشقق التربة وقلة إنتاجيتها، إلى إعادة الحياة إلى المحاصيل مرة أخرى.

وقالت «CCTV» على موقعها على الإنترنت إن الطاقة في سيتشوان للاستخدام التجاري والصناعي تمت استعادتها بالكامل، مشيرة إلى انخفاض الطلب المنزلي على أجهزة تكييف بسبب انخفاض درجات الحرارة وبدء هطول الأمطار، الذي ساهم في ملء الخزانات المنتجة لطاقة الكهرومائية.

ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية

وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية أن توليد الطاقة الكهرومائية في المقاطعة ارتفع بنسبة 9.5٪ عن أدنى مستوى له، وقال التقرير إن الاستخدام اليومي للطاقة من قبل الأسر انخفض بنسبة 28٪، والذي بلغ من قبل 473 إلى 340 مليون كيلوواط / ساعة.