ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالجيزة يقود لكشف أثري هام

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بمنطقة البدرشين في الجيزة، بعد توصلهم إلى كنز أثرى هام يعود للعصور الفرعونية.

التنقيب عن الآثار

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 4 أشخاص يقيمون بمحافظة الجيزة بالحفر في قطعة أرض بإحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

ضبط 3 متهمين

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وتم العثور على حفر دائري الشكل وينتهى ب 2 ممر أحدها بالناحية الشمالية ومبنى من الحجر الجيري القديم بنهايته حجرتين، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيري على جدرانها نقوش بالكتابة الهيروغليفية تضم أسماء وألقاب للملك رمسيس الثاني، وشواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيري وكسرات من الفخار.

كشف أثري هام

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي الآثار أفادوا بأنه كشف أثرى هام يعود للعصور الفرعونية القديمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.