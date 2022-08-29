القبض على 3 مسجلين بحوزتهم 15 كيلو حشيش في المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر، دون ترخيص.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أكدت قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة بركة السبع بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

التحفظ على 15 كيلو من مخدر الحشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش فرد محلي وطلقات خرطوش وكمية من مخدر الحشيش زنة 15 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.