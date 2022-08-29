معلومات عن عميد «علوم الفيوم» الجديد.. تدرج أكاديمي ووظيفي

قدّم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، خالص تهانيه، اليوم الاثنين، للدكتور صالح العوني، لتوليه منصب عميد كلية العلوم بالجامعة، مُتمنياً له دوام التقدم والرقي والتميز، وذلك عقب إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور صالح عبد العليم محمد معوض، عميدًا لكلية العلوم بجامعة الفيوم، بالإضافة إلى عميدين جديدين لكليتي التربية والزراعة بالجامعة.

ماجستير ودكتوراه في جامعة القاهرة

وحصل الدكتور صالح عبد العليم محمد معوض، وشهرته صالح العوني، على بكالوريوس العلوم والتربية من جامعة القاهرة عام 1986، ثم حصل على بكالوريوس العلوم كيمياء خاصة من جامعة القاهرة أيضاً عام 1990، وعقب ذلك حصل على درجة الماجستير في الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 1994، كما حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم، جامعة القاهرة عام 1997، ثم تدرج في الحصول على الدرجات العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2015.

التدرج الوظيفي لعميد كلية علوم

وتدرج عميد كلية العلوم الجديد، في العديد من الوظائف داخل جامعة الفيوم، كالتالي:

- عُين معيداً من عام 1986 حتى عام 1994.

- أصبح مدرس مساعد من عام 1994 حتى 1997.

- عُين مدرسا من عام 1997 حتى عام 2005.

- أستاذ مساعد من عام 2005 حتى 2015.

- أستاذ من 2015 حتى الآن.

التدرج الأكاديمي لعميد كلية علوم

وتقلد الدكتور صالح العوني العديد من المناصب داخل كلية علوم جامعة الفيوم، وتدرج أكاديمياً بها كالتالي:

- قائم بأعمال عميد كلية العلوم من 27 أكتوبر 2021 حتى الآن.

- رئيس قسم الكيمياء من 29 ستبمبر 2016 حتى 22 يناير 2017.

- قائم بأعمال وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 23 يناير 2017 حتى 10 يونيو 2017.

- وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 11 يونيو 2017 حتى 2021.

- قائم بأعمال عميد كلية العلوم من 19 أبريل 2020 حتى 19 فبراير 2021.

- وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا من 18 أبريل 2021 حتى 10 يونيو 2023.