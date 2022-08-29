السيرة الذاتية لعميد كلية التربية جامعة الفيوم الجديد.. درجات علمية

هنأ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة آمال جمعة عبد الفتاح، بتعيينها عميداً بكلية التربية بجامعة الفيوم، عقب إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار جمهوري بتعيينها، مُعرباً عن تمنياته لها بدوام التقدم والتميز.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» السيرة الذاتية للدكتورة آمال عبد الفتاح عميد كلية التربية بجامعة الفيوم.

تدرجت في الدرجات العلمية

وحصلت الدكتورة آمال عبد الفتاح على ماجستير التربية في «مناهج وطرق تدريس الفلسفة والاجتماع» من جامعة القاهرة عام 2005، ثم حصلت على دكتوراه مناهج وطرق تدريس الفلسفة والاجتماع من جامعة القاهرة عام 2008، وتدرجت في الحصول على الدرجات العلمية وصولاً إلى درجة أستاذ عام.

شغلت العديد من المناصب

وشغلت الدكتورة آمال عبد الفتاح، العديد من المناصب الإدارية، منها وكيل كلية التربية في جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 30 مايو 2015 حتى 1 أغسطس 2022، ثم تم تعيينها قائماً بأعمال وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 1 أغسطس الجاري حتى الآن، إضافة إلى قيامها بأعمال عميد كلية التربية اعتبارا من 7 أغسطس الجاري حتى صدور قرار جمهوري بتعيينها عميداً للكلية.

خبرات عديدة

والدكتورة آمال عبدالفتاح لديها العديد من الخبرات الدولية والإقليمية، من خلال تقلدها لمنصب نائب المدير التنفيذي لمشروع التعلم الخدمي والتربية المدنية لبناء قادة المستقبل في المجتمع المصري، بالشراكة بين جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الفيوم، والمشاركة في تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بمديرية الشباب والرياضة.

وعملت «آمال» مدرباً في برنامج صحة المراهقين التابع للهيئة الدولية لمثقفي القرين، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وجمعية الشابات المسلمات بمحافظة الفيوم.