السيرة الذاتية لعميد كلية «زراعة الفيوم» الجديد.. خبرات إقليمية ودولية

عُرف الدكتور محمود علي عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الجديد، بتعدد الخبرات، خصوصاً على المستوى الدولي، كما أنّه حاصل على درجة الماجستير من إحدى جامعات هولندا، وتدرج في العديد من الوظائف، والدرجات العلمية، حتى أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين «عبد الفتاح» عميداً لكلية الزراعة بجامعة الفيوم.. فمن هو الدكتور محمود علي عبد الفتاح؟.

ماجستير من جامعة تونتي

حصل الدكتور محمود عبد الفتاح على ماجستير العلوم الزراعية من المعهد الدولي للمسح الجوي وعلوم الأرض بجامعة تونتي بهولندا عام 1998، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بالفيوم جامعة القاهرة عام 2002، وتدرج في الحصول على العديد من الدرجات العلمية حتى حصل على درجة أستاذ بقسم الأراضي والمياه بجامعة الفيوم منذ عام 2014 وحتى الآن.

شغل العديد من المناصب

وشغل الدكتور محمود عبد الفتاح، العديد من المناصب الإدارية، بدأت بكونه قائماً بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم بدءاً من أغسطس 2021 وحتى الآن، كما أنّه قائماً بأعمال وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2018، ثم من أبريل 2019 وحتى الآن.

معهد دول حوض النيل

كما تولى «عبد الفتاح» منصب القائم بأعمال وكيل معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم أيضاً، من أغسطس 2021 وحتى الآن، إضافة إلى توليه وحدة إدارة المشروعات بجامعة الفيوم من مارس 2016 وحتى مارس 2017، ومن أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2021.

خبرات دولية وإقليمية واسعة

ويشتهر عميد كلية الزراعة الجديد، بأنّه له العديد من الخبرات الدولية والإقليمية، حيث أنّه استشاري فني أول في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من مارس 2021 وحتى الآن، بالإضافة إلى عمله كمحكم في 22 مجلة علمية محلية ودولية ذات معامل تأثير، وأيضاً توليه منصب محكم في اللجنة العلمية للترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ (أراضي) بمصر وخارج مصر.

مشاركاته في مشروعات دولية

وعُرف عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، بكونه عضو في وحدة التميز بنظم المعلومات الجغرافية في جامعة الفيوم، بالإضافة إلى أنّه مقيم مشروعات دولي معتمد بالاتحاد الأوروبي ضمن مشروعات بريما، وممثل منطقة «مينا ريجن» كعضو في مجلس الجعية الدولية لعلوم الأراضي من 2020 وحتى 2023.