«مكيفة أتوماتيك بـ100 ألف جنيه».. استقرار في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:47 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
سوق السيارات المستعملة
قال علي عبدالله محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة شهدت استقرارا، خاصة في السيارات الجديدة موديلات 2021 و2022.
أسعار السيارات اليوم
أوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات يشهد ركودا في حالة البيع والشراء بسبب التأثر بالتوترات السياسية والحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن مبلغ 100 ألف جنيه يمكن لراغبي شراء السيارات في الحصول على سيارة مكيفة أتوماتيك من موديلات حديثة.
استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في مصر.
سوق السيارات اليوم في مصر
اسبيرانزا تيجو 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 130,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 111,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه
شيرى انفى 2018
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 124,000 جنيه
بى واى دى F3 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 110,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 126,000 جنيه
دايو لاستى 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 124,000 جنيه
بريليانس جالينا 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية:128 ألف جنيه
لادا جرانتا 2018
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلية :133,000 جنيه