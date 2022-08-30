«مكيفة أتوماتيك بـ100 ألف جنيه».. استقرار في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

قال علي عبدالله محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة شهدت استقرارا، خاصة في السيارات الجديدة موديلات 2021 و2022.

أسعار السيارات اليوم

أوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات يشهد ركودا في حالة البيع والشراء بسبب التأثر بالتوترات السياسية والحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن مبلغ 100 ألف جنيه يمكن لراغبي شراء السيارات في الحصول على سيارة مكيفة أتوماتيك من موديلات حديثة.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في مصر.

سوق السيارات اليوم في مصر

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 130,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه

شيرى انفى 2018

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 124,000 جنيه

بى واى دى F3 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 110,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 126,000 جنيه

دايو لاستى 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 124,000 جنيه

بريليانس جالينا 2012

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية:128 ألف جنيه

لادا جرانتا 2018

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلية :133,000 جنيه