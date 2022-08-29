 غدًا.. آخر موعد لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة

تختتم غدًا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، في تمام الساعة السابعة مساءًا، والبالغ عددها 12 جامعة، وهي جامعات «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

آخر موعد لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارِ، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية.

وصرح المتحدث الرسمي أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

التقديم في الجامعات الأهلية

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارِ من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg