غلق باب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الإثنين.. 8 خطوات للتقديم

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إن تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة سيتم غلقه يوم الإثنين المقبل، الموافق 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كل خطوات التقديم بدقة.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية الجديدة 2022

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

-البدء في تسجيل الرغبات واختيار الكلية التي يريدها الطالب.

- لا يوجد توزيع جغرافي في تنسيق الجامعات الأهلية.

- عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات الضغط على زر «حفظ».

«التعليم العالي»: الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية متميزة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة، وعددها 12 جامعة، تقدم عدداً من البرامج الدراسية المتميزة، ففي جامعة الزقازيق الأهلية تقدم كلية الطب برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية طب وجراحة الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برنامجي الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج نظم معلومات الطيران.

برامج جامعة جنوب الوادي

وأضافت الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي تقدم كلية الطب والجراحة برنامج الطب والجراحة العامة وكلية العلاج الطبيعي، وفي جامعة المنيا تقدم كلية الصيدلة برنامج الصيدلة «pharm-D»، وفي جامعة المنوفية الأهلية تقدم كلية الهندسة برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، وتقدم كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، وفي جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقدم كلية الطب والجراحة برنامج الطب والجراحة العامة، فيما تقدم كلية الهندسة برنامج هندسة التشييد والبناء.

برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة

وفي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تقدم كلية الطب برنامج الطب والجراحة وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الصيدلة برنامج الصيدلة «pharm D»، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية وإدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وتقدم كلية التمريض برنامج علوم التمريض، وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والأسواق والمنشآت المالية، وتقدم كلية الهندسة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.