القاهرة تنظم ندوات للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: 6 فئات

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وبين قادة عشائر الكشافة البحرية بجامعتي عين شمس وحلوان، لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

نوعية المشروعات وطريقة التقديم

وتتناول الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها، وكذلك التدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من هنا حتى 7 سبتمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يشترط فى المشروعات التي ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي، طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype ، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، وأن يكون داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

6 فئات

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفئات الست التي تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.