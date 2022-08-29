شكري: مصر لن تدخر أي جهد لدعم «أجندة التكيف الدولية» لمواجهة تغير المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ قمة المناخ COP 27 التي ستستضيفها مصر في نوفمبر المقبل ستشهد استمرار تأكيد ضرورة تطوير المؤشرات الخاصة بالدول في التعامل مع التغيرات المناخ.

تطوير مؤشرات المناخ

وأضاف شكري، خلال فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون: «سندعم أجندة التكيف التحويلية من خلال الهدف العالمي للتكيف ولن ندخر أي جهد في مشاركة الدول الأطراف في حوار بناء يتعامل مع الضرر والخسارة بما في ذلك المسألة المركزية لتمويل إضافي وجديد يخصص لهذا المجال».

مؤتمر المناخ

وواصل وزير الخارجية: «أدعوكم جميعا إلى حدثي التوقيع اللذين ستستضيفها COP 27، واليوم في 5 مساءً في مؤتمر مناخ في الجابون وما تعنيه COP 27 بالنسبة لأفريقيا».