محاكمة أم و5 متهمين بقتل الطفلة «روجينا».. تركوها 40 ساعة في صندوق سيارة

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، محاكمة 6 متهمين في قتل الطفلة «روجينا»، 4 سنوات، بينهم والدتها الحاضنة للطفلة، والتي تخلصت منها بمساعدة أصدقائها بمحافظة الجيزة، بطريقة بشعة، بأن تركوها في صندوق سيارة لمدة تزيد عن 40 ساعة حتى ماتت، وبعدها جاءوا بها إلى محافظة الدقهلية، وألقوا بها في إحدى الزراعات بدائرة مركز أجا، وفروا هاربين، وتبين أن وراء الواقعة «عصابة» لسرقة السيارات بالإكراه، تتزعمها والدة الطفلة المجني عليها.

أسماء المتهمين بقتل الطفلة روجينا

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية 6 متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، وهم «محمد ع. ف.»، 27 سنة، عاطل، و«هدي إ. ع.»، 21 سنة، ربة منزل، و«شيماء ا. ع.»، 24 سنة، والدة الطفلة المجني عليها، و«كريمة س. ر.»، 32 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة الجيزة، و«محمد ب. ع.»، 32 سنة عامل، ومقيم بميدنة المنصورة محافظة الدقهلية، و«سماح إ. ا.»، 30 سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة في الجيزة.

أمر إحالة المتهمين بقتل الطفلة روجينا

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، و المقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، أن المتهمين من الأول إلي الرابعة قتلوا في أول مايو 2022 بدائرتي قسم جمصة وقسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية الطفلة المجني عليها روجينا بركة طارق محمد، 4 سنوات، ابنة المتهمة الثالثة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها لما استفحل في نفوسهم من شر، وعقولهم المنتشية بالجواهر المخدرة، فعزموا علي أمر التخلص منها إلي الأبد، ونسيت المتهمة الثالثة ما جبلت عليه من فطرة الأمومة، واتشحت قلوبهم بالسواد فلم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة.

المتهمون تركوا الطفلة 40 ساعة في صندوق سيارة

ووصف أمر الإحالة الجريمة بأن الأم «المتهمة الثالثة» سلمت الطفلة «روجينا» إلي المتهم الأول والرابعة، فاقتداها ومضيا بها إلى صندوق سيارة قم «أ س ن 2156 » واضعين إياها علي هيئتها الواهنة به، حال كونه مكان خال من الآدميين، وما إن أودعاها صندوق السيارة حتى أحكما إغلاقه حتى انصرفا عنها تاركين إياها تصارع الموت، ما يقرب من 40 ساعة قاصدين إزهاق روحها فانقطعت بها سبل النجاة وضاقت الدنيا عليها، واستسلمت الطفلة الصغير لمصيرها المحتوم حتى لفظت آخر نفس، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى مأمور مركز شرطة أجا، في محافظة الدقهلية، بلاغا بالعثور على جثة طفلة مجهولة، ملقاة في الأرض الزراعية بجوار أحد المصارف المائية، بزمام قرية «تلبنت»، التابعة لدائرة المركز، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي القرية، إلى أن كشفت مباحث الدقهلية تفاصيل الجريمة وألقت القبض علي المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال جمال مأمون، المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بالمواد 230 و231 و234 من قانون العقوبات، وبالإضافة إلي مواد الاتهام الأخرى وهي تستوجب الإعدام شنقا بحق كل من شارك في قتل الطفلة.