حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«عليك أن تبذل مجهودًا في التعامل في محيط العمل وأن تنتبه لحقوقك، ومع الشريك قد تشعر بعدم استقرار».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، إذ إن مواليد برج الحمل يملتكون ثقة عالية في أنفسهم بشكل كبير، ما يجعل الكثير من المحيطين ينبهرون بهم وبشخصيتهم.

ووفق رأي خبراء الفلك في مولود برج الحمل، فأصحاب هذا البرج يتمتعون بالاستقلالية التامة عن من حولهم، ولديهم روح القيادة أيضًا ما يجعلهم قادرين على إنجاز جميع المهام المسندة إليهم على أكمل وجه، كما أن مولود ذلك البرج مفعمًا بالحيوية ولا يحب أن يكون مصدر طاقة سلبية للمحيطين به، ولديه شخصية شجاعة وقادر أيضًا على اتخاذ خطوات جريئة حتى يستطيع الوصول إلى القمة.

واليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، قد يبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

عائليًا ومهنيًا، القمر في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودًا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وعاطفيًا، اعلم أنه إذا كنت متزوجًا، قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، لذا اصبر للغد.