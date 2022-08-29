تفاصيل برنامج بكالوريوس التسويق السياحي بسياحة وفنادق المنصورة 2022

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، العديد من البرامج بها، وهي: « البكالوريوس المهني في ادارة شركات الطيران بنظام التعليم المدمج، التسويق السياحي باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أنه جار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، الذي ينطلق 1 أكتوبر المقبل.

نظام برنامج بكالوريوس التسويق السياحي

وأوضحت كلية سياحة وفنادق، أن نظام برنامج بكالوريوس التسويق السياحي باللغتين العربية والإنجليزية يكون كالتالي:

- تنقسم الدراسة ببرنامج التسويق إلى أربعة مستويات دراسية.

- نظام الدراسة بالبرنامج هو نظام الساعات المعتمدة؛ وهي تعادل محاضرة مدتها ساعة واحدة أسبوعياً لكل مقرر خلال الفصل الدراسي الواحد.

- يتكون العام الجامعي من فصلين دراسيين إجباريين لمدة 28 أسبوع بحد أقصى تعقبهم امتحانات نهاية العام الدراسي.

- الحد الأدني للساعات بالنسبة للدارسين بالبرنامج في الفصل الدراسي «12 ساعة معتمدة»، وبحد أقصى «17 ساعة معتمدة».

- يتراوح عدد الساعات المعتمدة للمقرر ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

- فيما يخص اللغة الأجنبية الثانية يحق للطالب الاختيار ما بين اللغات الآتية « الفرنسية - الألمانية - الأسبانية- الإيطالية - الصينية - اليابانية - الروسية».

- يتم تعيين مرشد أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات السياحية وذلك لمساعدة الطلاب أكاديميا.

- الفترة اللازمة للدراسة هي أربعة سنوات جامعية أو عندما يستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج «128 ساعة معتمدة»، من خلال ثلاثة أدوار على مدار العام.

- دور يناير «الفصل الدراسي الأول»، دور مايو «الفصل الدراسي الثاني»، دور سبتمبر «الفصل الدراسي الثالث».

- يؤدي الطالب تدريب ميداني علمي لمدة شهر خلال الأجازة الصيفية.

وتضم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة 3 أقسام وهي «الدراسات السياحية، الدراسات الفندقية، والإرشاد السياحي».