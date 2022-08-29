«التموين»: 36 مليون مستفيد من الدعم الإضافي.. وتكلفته 833 جنيه شهريا

قال المهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه تمّ إضافة 100 جنيه للدعم التمويني للبطاقة التي تضم أسرة واحدة بواقع 7 ملايين و657 ألف أسرة، أما البطاقة التي تضم أسرتين إلى 3 أسر، سيتم صرف دعم إضافي مقداره 200 جنيه وعددها يصل إلى 332 ألف و428 بطاقة.

أما البطاقة لأكثر من 3 أسر يضاف إليها 300 جنيه وعدد هذه البطاقات 926 بطاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 شهور متواصلة.

الأسر المستفيدة هي الأكثر احتياجا

وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى: «عدد المستفيدين من الدعم الإضافي والمنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا أكثر من 36 مليون جنيه، بتكلفة شهرية تصل 833 مليون جنيه، بالإضافة إلى الدعم الشهري الذي يصرف لـ64 مليون مستفيد على 23 مليون بطاقة بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريًا و36 مليار جنيه سنويًا.

5 سلع إضافية

ولفت العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إلى زيادة عدد السلع في البطاقات التموينية اعتبارا من 1 سبتمبر بمقدار 5 سلع أخرى، مثل الدقيق المعبأ والمربى بجميع أنواعها والتونة والطحينة البيضاء، بالإضافة إلى 25 سلعة، مشددًا على أن السلع في البطاقات التموينية تقل عن نظيرتها في السوق بنسب تتراوح من 25% إلى 30%.